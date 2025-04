Ilgiorno.it - “Spread Magic Not Hate”, le Winx alla Milano Design Week: 6 installazioni contro il cyberbullismo

, 4 aprile 2025 –Club, che da oltre 20 anni conquista i cuori di intere generazioni, torna, in programma dal 7 al 13 aprile 2025, con la campagna di sensibilizzazione globaleilNot’. La collaborazione con Fondazione Carolina Lanciata nel 2024 in collaborazione con il partner globale The Cybersmile Foundation, il progetto prosegue con successo anche in questo 2025 al fianco anche di un nuovo partner italiano: Fondazione Carolina, organizzazione no-profit impegnata nella promozione del benessere digitale e attiva nel supporto alle vittime e per il recupero degli autori di violenza online. Le sei instzioni in via Paolo Sarpi Lehe fatine nate dmatita di Iginio Straffi animeranno la settimana meneghina attraverso sei instzioni che promuoveranno messaggi positivi ed educativiil bullismo online.