Lapresse.it - Inchiesta ultras, altri 5 arresti per traffico di droga nella banda di Lucci

Leggi su Lapresse.it

a Milano perinternazionale dinel filone che a dicembre aveva colpito il capodel Milan, Lucacon altre 7 persone, già in carcere pere per associazione a delinquere nell’sulle curve. Venerdì mattina all’alba uomini della polizia di stato hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip Fabrizio Filice nell’dei pubblici ministeri Rosario Ferracane e Leonardo Lesti per associazione a delinquere edicon l’utilizzo di piattaforme chat criptate acquisite grazie al coordinamento con Eurojust e Europol. I 5 arrestati facevano già parte dei 22 indagati nel filone investigativo avviato dalla squadra mobile di Milano diretta da Alfonso Iadevaia dopo l’agguato del 12 aprile 2019 all’ultrà milanista Enzo Anghinelli – altro episodio per cuiè a processo con l’accusa di essere il mandante del tentato omicidio – ma non erano stati raggiunti da misure cautelari.