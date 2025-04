Borse la tempesta post-dazi non è finita Milano scivola fino al -35% trascinata dalle perdite delle banche

Ilfattoquotidiano.it - Borse, la tempesta post-dazi non è finita. Milano scivola fino al -3,5% trascinata dalle perdite delle banche

“Avremo un boom” promette il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ma due giorni dopo l’annuncio deiimi quasi a livello globale gli effetti sui mercati di tutto il mondo sono ancora negativi per i timori che la guerra commerciale scoppiata per decisione della Casa Bianca porterà a una recessione generalizzata. Tokyo cede il 2,75%, ai minimi da otto mesi, e restano in rosso anche Seul (-0,86%), Mumbai (-1%), Hanoi (-3,75%) e Bangkok (-2,6%). In scia con l’Asia e con Wall Street (che ieri ha “bruciato” circa 2500 miliardi) presentano il segno meno anche tutti i mercati europei. In particolare: Piazza Affarirapidamente e cede il 3,5%, con una violenta corrente di vendita che colpisce le. Unicredit lascia sul terreno il 7%, mentre cedono oltre il 6% la Popolare di Sondrio, Banco Bpm, Bper, Mps e Intesa.