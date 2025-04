F1 GP Giappone 2025 | FP1 a Norris e FP2 a Piastri

Leggi su Sportface.it

Termina la prima giornata di prove libere del GP del, terzo appuntamento del Mondiale di F1. Forte vento e bandiere rosse (in FP2) hanno condizionato l’attività dei piloti. Le FP3 di domani saranno decisive in vista delle qualifiche. McLaren apparsa superiore alle altre scuderie. Grande lotta per il podio con Mercedes leggermente avanti a Ferrari e Red Bull. A centro gruppo meglio Racing Bulls di Williams.81Oscar (aus), McLaren F1 Team MCL39, 04Lando (gbr), McLaren F1 Team MCL39, action during the Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix, 2nd round of theFIA Formula One World Championship from March 21 to 23,on the Shanghai International Circuit, in Shanghai, ChinaFP1A Lando(McLaren) la prima sessione di prove libere. 1’28”549 il tempo del britannico, che precede di 0”163 George Russell (Mercedes) e di 0”416 Charles Leclerc (Ferrari).