Esplosione nella fabbrica abusiva di fuochi d’artificio a Ercolano | due arresti

Esplosione del 18 novembre scorso morirono in tre. Erano operaie e operai in nero di un laboratorio di fuochi d'artificio in via Contrada Patacca ad Ercolano: si chiamavano Aurora e Sara Esposito, sorelle gemelle, e Samuel Tafciu. Avevano 26 e 18 anni. Le ragazze erano madri single, anche l'uomo era papà di una bimba di 4 mesi. Furono uccisi dalla deflagrazione dei botti illegali, dopo essere stati arruolati con paghe da fame, tra i 150 euro e 250 euro a settimana, e quello doveva essere il primo giorno di lavoro.Ora il giudice per le indagini preliminari di Napoli ha disposto altri due arresti. Si aggiungono a quello del 38enne Pasquale Punzo, il titolare della fabbrica, già detenuto per questa indagine con un decreto di fermo emesso a fine novembre. Il comunicato diffuso dalla Procura di Napoli fornisce le iniziali dei nuovi arrestati: D.

