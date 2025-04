Quotidiano.net - L’agonia della studentessa

Ilaria e Sara, due giovani vite spezzate dalla violenza degli uomini, proprio da parte di quelli che dicevano di amarle. Due città, Terni e Messina, legate da un unico filo rosso di sangue e dolore. Ilaria Sula, 22 anni, uccisa a coltellate a Roma (la ragazza era originaria di Terni, si era trasferita nella Capitale iscritta a Scienze Politiche) e gettata in un burrone dentro una valigia. Sara Campanella, ventiduenne, sgozzata per strada a Messina da un compagno di studi che non accettava il suo rifiuto. L’autopsia su Ilaria non lascia dubbi: tre coltellate al collo, uno choc emorragico che l’ha uccisa in pochi minuti. Il suo corpo è stato rinvenuto in un burrone nel comune di Poli, chiuso in una valigia, dopo che l’ex fidanzato, Mark Antony Samson, ventitreenne, figlio di genitori filippini, l’ha uccisa nell’appartamento di famiglia a Roma.