Arezzo Fiere confermato il consiglio d' amministrazione Vannetti resta presidente

Vannetti designato dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena, Ginetta Menchetti designata dalla Regione Toscana, Alessandra Joseph designata dal Comune di Arezzo. Riparte senza modifiche quindi il consiglio di amministrazione di Arezzo Fiere e Congressi a seguito. Arezzonotizie.it - Arezzo Fiere, confermato il consiglio d'amministrazione. Vannetti resta presidente Leggi su Arezzonotizie.it Tutti confermati: Ferrerdesignato dalla Camera di Commercio die Siena, Ginetta Menchetti designata dalla Regione Toscana, Alessandra Joseph designata dal Comune di. Riparte senza modifiche quindi ildidie Congressi a seguito.

Arezzo Fiere, confermato il consiglio d'amministrazione. Vannetti resta presidente.

