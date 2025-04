Bonus facciate sequestrati 17 milioni di euro per crediti d’imposta inesistenti

Lanazione.it - Bonus facciate, sequestrati 1,7 milioni di euro per crediti d’imposta inesistenti

Pisa, 4 aprile 2025 –circa 1,7didiriconducibili al, frutto di un sistema fraudolento perpetrato da una società con sede a Pisa operante nel settore del commercio di autoricambi. A scoprirlo la guardia di finanza del comando provinciale di Pisa, che ha dato esecuzione al sequestro preventivo. Il rappresentante legale della società è stato denunciato per indebita percezione di erogazioni pubbliche, mentre per la società è stata disposta la cessazione della partita Iva. Dalle indagini dei finanzieri è emerso che la società, attiva nel settore degli autoveicoli e trasformatasi nell’occasione in impresa edile, aveva ottenuto, attraverso il meccanismo dello sconto in fattura, l’agevolazione fiscale a fronte di lavori di ristrutturazione delleesterne di edifici mai effettuati.