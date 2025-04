Sport.quotidiano.net - Salvezza, l’Ascoli sfida il passato. Ecco l’ex centrocampista Fontana

il suo exe capitanoper cercare di compiere il passo decisivo verso il matematico mantenimento della categoria. La gara di domani in casa di un Gubbio (avvio alle ore 17.30) in buona salute potrebbe consentire al Picchio di giocarsi la chance giusta per tornare a rialzare la testa dopo qualche prova poco soddisfacente. L’ultima uscita ha visto i bianconeri guidati da Mimmo Di Carlo resistere e portare via un buon punto nell’incontro casalingo contro una Vis Pesaro decisamente superiore a livello di gioco e ben capace di confermare il suo quinto posto condito dagli attuali 56 punti in classifica. I rossoblù, oggi giunti a quota 44, scenderanno in campo forti delle 6 lunghezze di vantaggio vantate sul Picchio (38). Nelle recenti 5 partite i lupi si sono elevati ulteriormente ottenendo 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta.