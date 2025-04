Lettera43.it - BP, il presidente Helge Lund annuncia le dimissioni

Leggi su Lettera43.it

Hedgeha comunicato al board di BP, colosso britannico del settore energetico, l’intenzione di dimettersi dalla carica di. Una mossa che, secondo Reuters, rientra nella campagna di riassetto aziendale promossa dall’hedge fund Elliott, che a febbraio aveva acquisito una quota di partecipazione del 5 per cento.resterà al suo posto almeno per un altro anno, in attesa che il suo successore entri nel consiglio di amministrazione e lavori dapprima al suo fianco. A quel punto si dimetterà, «molto probabilmente nel corso del 2026». A guidare il processo sarà Dame Amanda Blanc nella veste di Senior Independent Director.lascia la presidenza di BP: le sue parole e la carrieraEntrato in carica nel 2019, l’anno dopoaveva sostenuto la strategia Bp dall’allora Ceo Bernard Looney di allontanarsi dal petrolio e dal gas, inclusa l’ambizione di tagliare la produzione di idrocarburi del 40 per cento entro il 2030.