Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada: trama, cast e quando in tv

è pronta a portarci nel mondo diche ho. La nuova fiction Mediaset vedrà l’attrice e conduttrice come protagonista. Scopriamo insieme chi fa parte del, laandrà in onda in tv.che ho: ladella nuova fiction condopo aver interpretato Fosca Innocenti è ora impegnata inche ho. La prima puntata è prevista per mercoledì 9 aprile 2025 in prima serata, alle ore 21.20, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.Ma qual è ladella nuova fiction?interpreta Lavinia Santovito (un’avvocata) mentre Marco Bonini è Matteo (un poliziotto). La donna si divide tra il lavoro e i suoi due figli, Camilla e Roberto (un 14enne con la passione per il canottaggio).