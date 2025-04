Farmaci e dispositivi medici rubati all' ospedale per visite private | arrestato operatore sanitario

arrestato un operatore socio sanitario dipendente dell'ospedale Riuniti di Anzio. Secondo l'accusa si assentava in modo ingiustificato dal posto di lavoro e si appropriava di Farmaci e dispositivi medici di diversi reparti del nosocomio per effettuare visite private. Latinatoday.it - Farmaci e dispositivi medici rubati all'ospedale per visite private: arrestato operatore sanitario Leggi su Latinatoday.it Accusato di peculato, è statounsociodipendente dell'Riuniti di Anzio. Secondo l'accusa si assentava in modo ingiustificato dal posto di lavoro e si appropriava didi diversi reparti del nosocomio per effettuare

Farmaci e dispositivi medici (per 65 chili) rubati in ospedale per fare visite private, domiciliari con bracci. Farmaci e dispositivi medici rubati all'ospedale per visite private: arrestato operatore sanitario. Operatore socio-sanitario di Anzio agli arresti domiciliari: scoperto traffico di presidi medici rubati dall'ospedale. Medicinali rubati per milioni di euro, sei dipendenti dell'Ulss 2 indagati: vendevano i farmaci al mercato ner. Furto di medicinali in ospedale, l'oncologo Vito Lorusso a processo. Farmaci rubati da deposito e rivenduti con il 20% di sconto: un arresto e 19 indagati nel Barese. Ne parlano su altre fonti

Farmaci e dispositivi medici (per 65 chili) rubati in ospedale per fare visite private, domiciliari con braccialetto elettronico per operatore sanitario - Farmaci e vari presidi medici (circa 65 chili di materiale) rubati in ospedale e utilizzati - per giunta durante l'orario di lavoro - per curare ... (msn.com)

Rubava farmaci dall'ospedale per fare visite private, ai domiciliari un 59enne - L'uomo è un operatore socio-sanitario del "Riuniti" di Anzio-Nettuno. Gravemente indiziato di peculato. Sottratti anche diversi dispositivi ... (rainews.it)

Rubava medicinali e integratori per rivenderli a prezzo scontato: arrestato 51enne - Per due anni, quasi ogni giorno, avrebbe rubato medicinali, integratori, cosmetici e dispositivi medici per ... che acquistavano regolarmente i farmaci rubati dal 51enne. I 20 indagati nei giorni ... (msn.com)