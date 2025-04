Voci e testimonianze dalla Libia e dal Mediterraneo

Voci e testimonianze dalla Libia e dal Mediterraneo Proiezione del Documentario APNEA. Storie rimaste in fondo al mare Appuntamento giovedì 10 Aprile alle 21.00 al Cinema Italia di Soci, assieme ai registi Stefano Poggioni, Claudia Cataldi e Elena Poggioni. "Inseguire sogni e prospettive di un futuro migliore. in apnea, rischiare la vita sott'acqua, travolti dalle minacce di un viaggio che interrompe il respiro, senza alcun contatto con il mondo esterno, sospesi, agganciati solo al filo della speranza." Queste le vicende umane riemerse dal fondo del mare, protagoniste del documentario "Apnea", che sarà proiettato giovedì 10 Aprile alle 21.00 al Cinema Italia di Soci. Nel 2024, sono oltre 2400 le persone morte nel Mar Mediterraneo centrale, il tratto di mare che separa le coste della Tunisia e della Libia da quelle italiane.

