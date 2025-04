Lettera43.it - Nyt: «Ue valuta multa da 1 miliardo di dollari a X»

L’Unione europea stando una sanzione da 1dia X per aver violato la legge contro i contenuti illeciti e la disinformazione. Lo riporta il New York Times, spiegando che lapotrebbe essere annunciata ufficialmente già entro l’estate 2025. Una mossa destinata ad accrescere la tensione fra gli Stati Uniti e il vecchio continente. Puntando il dito contro la piattaforma, infatti, Bruxelles intende colpirne anche il patron Elon Musk, fra i collaboratori più stretti del presidente Donald Trump all’indomani dei dazi. Funzionari europei hanno tuttavia precisato alla stampa Usa che l’indagine contro X procede indipendentemente dalle trattative per le tariffe commerciali.Il patron di X Elon Musk con un berretto Maga (Getty Images).L’Ue prepara unaa X: un accordo è però ancora possibileCome ha spiegato il New York Times, la cifra esatta della sanzione non è ancora chiara in quanto l’Ue sta ancorando l’entità della, tenendo in considerazione i rischi di uno scontro frontale con il presidente Trump in un periodo già intriso di controversie.