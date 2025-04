Smart Clinic aprile è il mese della salute vascolare | le proposte dedicate all’uomo e alla donna

mese di aprile, Smart Clinic, network di strutture ambulatoriali innovative, che combina eccellenza Clinica, tecnologia avanzata e centralità del paziente, ha studiato due proposte dedicate alla prevenzione e alla salute vascolare maschile e femminile.Gli uomini possono infatti sottoporsi alla tariffa agevolata di 140 € a:– Visita vascolare;– Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici (TSA);mentre le donne possono usufruire della tariffa agevolata di 120 € per:– Visita vascolare;– Ecocolordoppler venoso degli arti inferiori;Visita vascolare: cos’è e come si svolgeLa visita vascolare, o angiologica, ha l’obiettivo di valutare lo stato di salute dei vasi sanguigni e diagnosticare eventuali patologie dell’apparato circolatorio. Durante l’incontro con il paziente, lo specialista esamina il sistema vascolare (che include arterie, vene e capillari) e pianifica esami diagnostici e trattamenti specifici per condizioni quali aneurismi, insufficienza venosa e aterosclerosi. Bergamonews.it - Smart Clinic, aprile è il mese della salute vascolare: le proposte dedicate all’uomo e alla donna Leggi su Bergamonews.it Per tutto ildi, network di strutture ambulatoriali innovative, che combina eccellenzaa, tecnologia avanzata e centralità del paziente, ha studiato dueprevenzione emaschile e femminile.Gli uomini possono infatti sottoporsitariffa agevolata di 140 € a:– Visita;– Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici (TSA);mentre le donne possono usufruiretariffa agevolata di 120 € per:– Visita;– Ecocolordoppler venoso degli arti inferiori;Visita: cos’è e come si svolgeLa visita, o angiologica, ha l’obiettivo di valutare lo stato didei vasi sanguigni e diagnosticare eventuali patologie dell’apparato circolatorio. Durante l’incontro con il paziente, lo specialista esamina il sistema(che include arterie, vene e capillari) e pianifica esami diagnostici e trattamenti specifici per condizioni quali aneurismi, insufficienza venosa e aterosclerosi.

