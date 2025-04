Tentato furto nella notte ad una banca di Pomigliano | Carabinieri sventano il colpo

Pomigliano D’ARCO – La scorsa notte, intorno alle 2:30, i Carabinieri di Pomigliano d’Arco hanno sventato un tentativo di furto ad una banca del centro cittadino. Cinque malviventi, vestiti con tute nere e passamontagna, hanno cercato di introdursi nei locali dell’istituto bancario, ma l’intervento tempestivo dei militari ha impedito loro di portare a termine il colpo.Secondo le prime ricostruzioni, i Carabinieri erano in pattuglia quando hanno notato movimenti sospetti nei pressi della filiale. Immediatamente si sono avvicinati, mettendo in fuga i malviventi che si sono dati alla corsa a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Ne è nato un rocambolesco inseguimento per le strade della città, ma la pattuglia ha dovuto desistere per evitare di mettere in pericolo i cittadini presenti lungo la strada. Primacampania.it - Tentato furto nella notte ad una banca di Pomigliano: Carabinieri sventano il colpo Leggi su Primacampania.it D’ARCO – La scorsa, intorno alle 2:30, idid’Arco hanno sventato un tentativo diad unadel centro cittadino. Cinque malviventi, vestiti con tute nere e passamontagna, hanno cercato di introdursi nei locali dell’istitutorio, ma l’intervento tempestivo dei militari ha impedito loro di portare a termine il.Secondo le prime ricostruzioni, ierano in pattuglia quando hanno notato movimenti sospetti nei pressi della filiale. Immediatamente si sono avvicinati, mettendo in fuga i malviventi che si sono dati alla corsa a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Ne è nato un rocambolesco inseguimento per le strade della città, ma la pattuglia ha dovuto desistere per evitare di mettere in pericolo i cittadini presenti lungo la strada.

