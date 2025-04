Ilrestodelcarlino.it - Furto alla Coop di Montecchio, coppia denunciata

(Reggio Emilia), 4 aprile 2025 – Forzando il cassetto di sicurezza della cassa del supermercatodihanno rubato 1.135 euro in contanti, per poi scappare. Era accaduto a fine dicembre e ora le indagini hanno portatodenuncia di due persone – un uomo di 52 anni e una donna di 53 anni, residenti nel Reggiano – per il reato diaggravato in concorso. Un responsabile del negozio aveva presentato denunciacaserma dei carabinieri di. I ladri hanno forzato il cassetto con i soldi, ma solo una mezz’ora più tardi i dipendenti del punto vendita si erano accorti dell’ammanco del denaro. Essendo il supermercato fornito di telecamere di videosorveglianza, è stato possibile acquisire le immagini interne ed esterne, osservando la scena del, con la donna accovacciata accantocassa armeggiando per aprire il cassetto, mentre l’uomo faceva da palo.