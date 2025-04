Investito in bici a Castel Volturno | Pasquale Mancini muore a 63 anni

Pasquale Mancini è stato Investito a Castel Volturno, nel Casertano, proprio mentre si trovava in bicicletta. Leggi su Fanpage.it L'incidente si è verificato ieri: ciclista appassionato,è stato, nel Casertano, proprio mentre si trovava incletta.

