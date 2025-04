Alfa in concerto a Gorizia il 25 luglio 2025

Un nuovo concerto si inserisce nel ricco palinsesto di GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura 2025: Alfa porterà una delle date del suo "Alfa Summer Tour – Non so chi ha creato l'estate ma so che ero innamorato" alla Casa Rossa Arena di Gorizia, il prossimo 25 luglio. Dopo un 2024 che lo ha visto consacrarsi come artista rivelazione dell'anno, con un percorso straordinario fatto di successi e momenti indimenticabili, il giovane cantautore genovese porta in giro per l'Italia il suo Summer Tour, una serie di concerti che promettono di far vibrare i cuori dei suoi fan con l'energia contagiosa e il sound unico che lo contraddistinguono. Il suo ultimo album, "NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO" (Artist First), è un disco che ha ottenuto un grande riscontro e che ha segnato una nuova fase della sua carriera artistica preparando il terreno per il suo primo tour nei palazzetti, un'esperienza unica che ha visto Alfa protagonista di eventi memorabili.

