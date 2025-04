Due cani e un gatto morti in pochi giorni | è emergenza bocconi avvelenati

cani e un gatto sono morti in questi giorni tra la Valsabbia e il lago di Garda per aver ingerito dei bocconi avvelenati. L'ultimo della lista è un cane per il quale è stata denunciata la morte: è deceduto in località Pissisidolo a Bagolino e le analisi sulla carcassa hanno confermato la. Bresciatoday.it - Due cani e un gatto morti in pochi giorni: è emergenza bocconi avvelenati Leggi su Bresciatoday.it Duee unsonoin questitra la Valsabbia e il lago di Garda per aver ingerito dei. L'ultimo della lista è un cane per il quale è stata denunciata la morte: è deceduto in località Pissisidolo a Bagolino e le analisi sulla carcassa hanno confermato la.

