Vendite al dettaglio a febbraio crescita dello 01% | ma sull’anno è -15%

Lapresse.it - Vendite al dettaglio, a febbraio crescita dello 0,1%: ma sull’anno è -1,5%

Unadi un decimo di punto percentuale rispetto a gennaio ma un declino dell’1,5% dallo stesso mesescorso anno. È la dinamica delleal2025 secondo le stime dell’Istat. La variazione congiunturale (mese su mese) è positiva0,1% in valore e stazionaria in volume, mentre quella tendenziale (anno su anno) riporta un calo dell’1,5% in valore e del 2,5% in volume.aldi beni alimentari e non alimentariDa gennaio asono in aumento ledei beni alimentari (rispettivamente +0,4% in valore e +0,1% in volume) mentre quelle dei beni non alimentari non subiscono variazioni. Su base annua, invece, sono in calo sia ledei beni alimentari (-0,4% in valore e -2,9% in volume) sia quelle dei beni non alimentari (-2,2% in valore e -2,4% in volume).