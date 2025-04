Tvpertutti.it - Lulù Selassiè condannata per stalking a Bortuzzo: «Nascosta per anni e tradita»

pera Manuel: la sentenzaè stataa un anno e otto mesi pera Manuel. La sentenza è arrivata dal Gup di Roma dopo l'accusa di averlo perseguitato per mesi, rendendogli la vita impossibile. L'atleta era stato addirittura minacciato di morte se non fosse tornato con lei.I due avevano avuto una storia d'amore, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip e continuata per pochi mesi lontani dai riflettori. Le cose non sono andate per il meglio, fino alla decisione di interrompere la relazione, scelta non condivisa dalla sedicente principessa etiope che avrebbe messo in atto atteggiamenti vessatori e aggressivi nei confronti dell'ex fidanzato, procurandogli ansia e paura per la sua incolumità.: silenzio rotto dopo la sentenzaNegli ultimi, Lucrezianon ha mai parlato della questione giudiziaria.