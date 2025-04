Figlio 19enne uccide il padre violento per difendere la mamma poi aspetta i soccorsi e si fa arrestare

padre a coltellate nella notte a Mezzolombardo (Trento). Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe intervenuto per difendere la mamma che stava. Leggo.it - Figlio 19enne uccide il padre violento per difendere la mamma, poi aspetta i soccorsi e si fa arrestare Leggi su Leggo.it Un ragazzo di 19 anni ha ucciso il proprioa coltellate nella notte a Mezzolombardo (Trento). Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe intervenuto perlache stava.

Figlio 19enne uccide il padre per difendere la madre. Figlio 19enne uccide il padre a coltellate per difendere la madre: l'omicidio in provincia di Trento. Figlio 19enne uccide il padre violento per difendere la mamma, poi aspetta i soccorsi e si fa arrestare. Omicidio a Mezzolombardo: 19enne uccide il padre per difendere la madre. Trentino, 19enne uccide il padre per difendere la mamma - LaPresse. Figlio 19enne uccide il padre per difendere la madre. Ne parlano su altre fonti

Figlio 19enne uccide il padre a coltellate per difendere la madre: l'omicidio in provincia di Trento - Un ragazzo di 19 anni ha accoltellato nella notte suo padre, un 46enne bosniaco, in un appartamento di Mezzolombardo (Trento). Sul posto sono interevnuti i carabinieri. Sembrerebbe che ... (msn.com)

Figlio 19enne uccide il padre violento per difendere la mamma, poi aspetta i soccorsi e si fa arrestare - Nel corso della nottata, i Carabinieri di Trento sono intervenuti in un appartamento di Mezzolombardo ove un uomo, 46enne bosniaco, era ... (msn.com)

Trento, figlio 19enne uccide il padre per difendere la madre - Un 46enne bosniaco è stato ucciso a coltellate dal figlio di 19 anni, all'interno della loro abitazione a Mezzolombardo (Trento). Pare che il ragazzo sia intervenuto per difendere la propria madre, ch ... (msn.com)