Problema tecnico a un passaggio a livello di Monopoli | treni in ritardo sulla linea Bari-Lecce

Mattina complicata per i pendolari e i viaggiatori sulla linea ferroviaria Lecce-Bari. A causa di un inconveniente tecnico a un passaggio a livello a Monopoli, i treni in transito hanno accumulato ritardi sulla tabella di marcia, generando disagi ai passeggeri. L'episodio non è stato l'unico.

