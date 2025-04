Secoloditalia.it - Vandalismo transfemminista, imbrattato il cortile della Sapienza. Altro che lotta al femminicidio (video)

Nuovi imbrattamenti con simboli transfemministi si sono verificati di fronte alla statuaMinerva all’università Ladi Roma, dove si sono radunati alcuni studenti e studentesse per manifestare contro il. La protesta, che ha avuto luogo in seguito alstudentessa dell’ateneo Ilaria Sula per mano del suo ex fidanzato, ha provocato danni ingenti alla struttura secondo quanto riporta la rettrice Antonella Polimeni. “Perché affrontare un tema condiviso con modalità divisive? “ si chiede la rettrice in un comunicato pubblicato su Instagram. “Perché caratterizzare con ildi un bene pubblico lacontro una delle più orribili forme di violenza, il? – continua la responsabile dell’ateneo – Perché onorare la memoria di una vittimacultura patriarcale deturpando luoghi che lei ha frequentato e probabilmente amato? Perché Minerva e tutta ladevono subire ulteriori violenze?”, tutte domande a cui evidentemente dovrebbero rispondere gli autori del