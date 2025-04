Acen focus sul futuro del paesaggio in Campania | il caso Ischia

Leggi su Ildenaro.it

Si terrà lunedì 7 aprile, alle ore 10, nella sede dell’( Palazzo Ruffo della Scaletta – Riviera di Chiaia, 202) il convegno Ildelin: il.Organizzato in collaborazione con Ance, Ordine degli Architetti e Ordine degli Ingegneri di Napoli, il convegno si inserisce nel periodo di presentazione delle osservazioni al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per l’Isola d’, pubblicato il 3 marzo scorso 2025. Tale finestra, aperta fino al 2 maggio 2025, diviene pertanto cruciale per il confronto tra istituzioni, esperti e operatori del settore.Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali di Angelo Lancellotti, presidente; Luigi Della Gatta, presidente Ance; Lorenzo Capobianco, presidente Ordine Appc Napoli e provincia e Gennaro Annunziata, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli.