Ilfattoquotidiano.it - Emanuela Orlandi, Sabrina Calitti non si presenta all’audizione in commissione d’inchiesta: “E’ la prima volta che succede”. Ecco perché è una testimone chiave

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“L’ultima occasione in cui ho vistoè stato quando ci siamo salutate sul portone di scuola.poco dopo, passando davanti alla fermata dei mezzi pubblici in corso Rinascimento, pocodel Senato ho visto che vi erano alcune ragazze della scuola di musica che conosco di vista, ma non ho notato”: queste sono le parole (messe a verbale) che dissedisse agli inquirenti il 29 luglio 1983, appena un mese dopo la scomparsa di. L’ex allieva della stessa scuola di musica frequentata dalla Vatican Girl, con sede di fianco alla Basilica di Sant’Apollinare a Roma, ieri avrebbe potuto confermare la sua versione davanti alladi inchiesta che indaga sulle scomparse die di Mirella Gregori ma non è stato possibile ciò.La mancata audizione“L’audizione in programma oggi della signora, all’epoca allieva della scuola di musica sacra Ludovico Da Victoria frequentata da, non avrà luogo”: ha dichiarato pubblicamente ieri il presidente della, il senatore Andrea De Priamo in una nota stampa in cui ha specificato che laha disdetto il suo impegno istituzionale per motivi “strettamente personali”.