Ilfattoquotidiano.it - Trump incontra la cospirazionista Laura Loomer e licenzia capo e vice Nsa

Una raffica dimenti, dai vertici della National Security Agency – organismo dipendente dal Pentagono e responsabile della sicurezza nazionale – fino al consiglio per la Sicurezza nazionale. Donaldmette alla porta il direttore della Nsa Timothy Haugh e la suaWendy Noble. La decisione, condannata dai parlamentari democratici, arriva dopo la richiesta – secondo il New York Times – dell’attivista edi estrema destrasecondo cui i due “silurati” “hanno dimostrato slealtà nei confronti del presidente”, ha scritto su X., figura divisiva tra i repubblicani ma molto attiva durante l’ultima campagna presidenziale, si definisce “orgogliosa islamofoba” e “nazionalista bianca”. All’incontro traera presente anche il consigliere per la Sicurezza nazionale, Mike Waltz, recentemente al centro dello scandalo del ‘Signalgate’ e che si è scoperto fosse solito usare chat di gruppo per coordinare il lavoro ufficiale su questioni come l’Ucraina, la Cina, Gaza e il Medio Oriente, l’Africa e l’Europa.