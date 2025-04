Ilnapolista.it - Mourinho non chiederà scusa a Buruk prima di dieci anni (Il Giornale)

?Durante il quarto di finale della Coppa di Turchia tra Fenerbahçe e Galatasaray, José, allenatore del Fenerbahçe, ha pizzicato il naso del tecnico avversario Okandopo la sconfitta per 2-1.è caduto a terra in modo teatrale, scatenando una rissa generale tra giocatori e staff delle due squadre. Questo episodio ha portato a critiche nei confronti di entrambi gli allenatori e potrebbe comportare sanzioni disciplinari per(si parla addirittura di 10 giornate). Ne parla il, che analizza ironicamente il gesto die prospetta delle scuse non molto vicine nel tempo all’allenatore avversario (che pure ha fatto una sceneggiata ndr).nondi)Scrive così, ironicamente ma non troppo, il quotidiano citato:“Okan, allenatore del Galatasaray, dovrà aspettareche Joségli chieda