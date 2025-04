Andrea Bocelli vivo per miracolo | parla la moglie Veronica Berti

Andrea Bocelli vivo per miracolo": parla la moglie Veronica Berti – Veronica Berti in un'intervista al settimanale «Oggi», ha parlato del suo amore per il marito Andrea Bocelli, con cui è legata da quasi 25 anni. I due insieme hanno deciso di dare vita alla Fondazione Bocelli a Firenze, creata per dare supporto a chi è in difficoltà. "Andrea Bocelli vivo per miracolo", interviene la moglie Veronica Berti. Veronica Berti ha descritto Andrea Bocelli come un uomo molto pacato, mentre lei al contrario è una donna dal carattere fumantino. Quando non sono in tour, conducono una vita tranquilla.

