Trentino: 19enne uccide il padre per difendere la mamma - LaPresse. Omicidio a Mezzolombardo: 19enne uccide il padre per difendere la madre. Mezzolombardo: 19enne uccide il padre per difendere la propria madre. MEZZOLOMBARDO, 19ENNE UCCIDE IL PADRE PER DIFENDERE LA PROPRIA MADRE.

Omicidio a Mezzolombardo: 19enne uccide il padre per difendere la madre - Tragedia nella notte in un appartamento: 46enne bosniaco accoltellato dal figlio, che è stato arrestato in flagranza dai carabinieri ... (altoadige.it)

