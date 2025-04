La mannaia del Consiglio di Stato sulle moschee abusive | Monfalcone vince la sua battaglia

Consiglio di Stato ha dato ragione alla battaglia pluriennale della sindaca Cisint, ora eurodeputata. Nelle moschee «fai da te» non si potrà più pregare. E nessun edificio affittato o comprato per altri scopi potrà venir trasformato in un luogo di culto. Ribaltata una precedente del Tar del Friuli Venezia Giulia disponibile ad accogliere i ricorsi del Centro culturale islamico Darus Salaam di Monfalcone. La battaglia contro le moschee improvvisate e incontrollate ha dato i suoi frutti.moschee abusive, il Consiglio di Stato le vieta“Abbiamo bloccato definitivamente le moschee irregolari con una decisione del Consiglio di Stato che fa la storia non solo per Monfalcone ma per tutta Italia. E segna un precedente fondamentale per tutto il Paese. Mai come ora si sono viste una serie di sentenze, inappellabili, che mettono al bando le moschee abusive camuffate da finiti centri culturali. Secoloditalia.it - La mannaia del Consiglio di Stato sulle moschee abusive: Monfalcone vince la sua battaglia Leggi su Secoloditalia.it Ildiha dato ragione allapluriennale della sindaca Cisint, ora eurodeputata. Nelle«fai da te» non si potrà più pregare. E nessun edificio affittato o comprato per altri scopi potrà venir trasformato in un luogo di culto. Ribaltata una precedente del Tar del Friuli Venezia Giulia disponibile ad accogliere i ricorsi del Centro culturale islamico Darus Salaam di. Lacontro leimprovvisate e incontrollate ha dato i suoi frutti., ildile vieta“Abbiamo bloccato definitivamente leirregolari con una decisione deldiche fa la storia non solo perma per tutta Italia. E segna un precedente fondamentale per tutto il Paese. Mai come ora si sono viste una serie di sentenze, inappellabili, che mettono al bando lecamuffate da finiti centri culturali.

La mannaia del Consiglio di Stato sulle moschee abusive: Monfalcone vince la sua battaglia. Ne parlano su altre fonti

Decisione storica del Consiglio di Stato: niente più moschee fai da te in Italia - Il Consiglio di Stato stabilisce che gli edifici non possono diventare moschee se destinati ad altri usi, segnando una vittoria per la ex sindaca di Monfalcone e accendendo il dibattito sull'integrazi ... (gaeta.it)

La sentenza: "Basta moschee abusive" - Nelle moschee «fai da te» non si potrà più pregare. E nessun edificio affittato o comprato per altri scopi potrà venir trasformato in un luogo di culto. Lo ha deciso il Consiglio di Stato ribaltando l ... (msn.com)

Monfalcone: battaglia legale tra il Comune e i centri islamici sul destino delle moschee - Monfalcone al centro di una controversia legale tra il Comune e centri islamici per l'uso di edifici trasformati in moschee, con sentenze del Consiglio di Stato che impongono un ripristino commerciale ... (gaeta.it)