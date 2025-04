Notizie Asvis | Aumenta l’attenzione sugli effetti che gli smartphone possono avere sui ragazzi

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Andrea De Tommasi della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 21 marzo 2025L’ultima, in ordine di tempo, è stata la Danimarca. A fine febbraio il governo di Copenaghen ha annunciato che modificherà la legislazione vigente per vietare l’uso degliin tutte le scuole primarie e secondarie inferiori. Questa decisione, che segna un’inversione a U rispetto alle precedenti politiche, è stata motivata da un rapporto della Commissione danese per il benessere, che evidenzia come la digitalizzazione abbia invaso la vita di bambini e: il 94% dei giovani aveva un profilo sui social media prima dei 13 anni (nonostante questa sia l’età minima per molte piattaforme) e idai 9 ai 14 anni passavano in media tre ore al giorno su TikTok e YouTube.