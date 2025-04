Il sesso come guarigione | Michelle Williams racconta Dying for Sex

Michelle Williams sorride quando, nel corso di una conferenza, le viene chiesto di rispondere ad una domanda dedicata agli orgasmi che aveva involontariamente tralasciato. L'attrice è la protagonista di Dying for Sex, serie FX dal 4 aprile su Disney+ ispirata alla storia di Molly Kochan, che ha raccontato la sua esperienza in un podcast di Wondery, creato con la migliore amica Nikki Boyer. Molly, dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro metastatico al seno al quarto stadio, lascia il marito Steve (Jay Duplass) ed esplora, per la prima volta in vita sua, la varietà e la complessità dei suoi desideri sessuali. "Penso sia interessante mostrare le variazioni del piacere femminile davanti la telecamera - spiega l'attrice e produttrice esecutiva -.

