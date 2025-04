Buono premio a chi non ha scioperato Mita lo ritira e fa dietrofront

Buono spesa di 50 euro che la Mita di Conselve aveva intenzione di dare ai lavoratori che non hanno partecipato allo sciopero del 28 marzo ha portato l'azienda a fare dietrofront. E anche questa volta la Mita spa ha reso noto di aver revocato. Padovaoggi.it - Buono premio a chi non ha scioperato, Mita lo ritira e fa dietrofront Leggi su Padovaoggi.it Il polverone che si è sollevato alla notizia delspesa di 50 euro che ladi Conselve aveva intenzione di dare ai lavoratori che non hanno partecipato allo sciopero del 28 marzo ha portato l'azienda a fare. E anche questa volta laspa ha reso noto di aver revocato.

