Subito McLaren davanti a tutti nelle libere di Suzuka.

(GIAPPONE) (ITALPRESS) – Il weekend diinizianel segno delle: Lando Norris al mattino e Oscar Piastri al pomeriggio dettano il ritmo. Nella prima sessione il pilota britannico gira in 1’28?549, mettendosi alle spalle per 163 millesimi George Russell su Mercedes e le due Ferrari di Charles Leclerc (+0?416) e Lewis Hamilton (+0?502) appenaa Max Verstappen (Red Bull), quinto a 0?516.Piastri, dopo una mattinata che lo aveva visto lontano dai migliori (appena 15esimo a oltre un secondo dal compagno di squadra), si riscatta nella seconda sessione dove stampa un 1’28?114 che gli vale il miglior tempo di giornata, di appena 49 millesimi più veloce rispetto a Norris. I due pilotisono gli unici a scendere sotto il tempo della pole position dello scorso anno in una sessione fortemente condizionata dalle bandiere rosse (ben tre).