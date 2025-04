Il fossato del Castello diventa scenario di una gara di kaiak

fossato del Castello è diventato il suggestivo scenario di una gara di Stand Up Paddle. Grazie alla collaborazione con il Comune, la società sportiva Delta Sup e la Federazione Italiana Canoa e kaiak, la manifestazione sportiva internazionale 'Spring SUP Race 2025', in programma fino a domenica tra Ferrara e Lidi di Comacchio, ha avuto nel centro storico di Ferrara la sua gara inaugurale, un evento unico che ha visto atleti da oltre quindici nazioni di tutto il mondo sfidarsi in una gara a cronometro individuale. Ilrestodelcarlino.it - Il fossato del Castello diventa scenario di una gara di kaiak Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ferrara, 4 aprile 2025 – Nella giornata di ieri, ildelto il suggestivodi unadi Stand Up Paddle. Grazie alla collaborazione con il Comune, la società sportiva Delta Sup e la Federazione Italiana Canoa e, la manifestazione sportiva internazionale 'Spring SUP Race 2025', in programma fino a domenica tra Ferrara e Lidi di Comacchio, ha avuto nel centro storico di Ferrara la suainaugurale, un evento unico che ha visto atleti da oltre quindici nazioni di tutto il mondo sfidarsi in unaa cronometro individuale.

