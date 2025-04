Firenze lo sciopero degli studenti | No alla guerra e servono più investimenti per le scuole

Firenze, 4 aprile 2025 - Un centinaio di studenti hanno partecipato stamani a Firenze, in piazza D'Azeglio, allo sciopero Usb scuola e università per chiedere "più investimenti e di togliere dalla scuola il concetto di guerra". La protesta, su scala nazionale, è anche per "contestare la chiamata diretta dei docenti di sostegno che mette la didattica e l'inclusione in mano all'arbitrio delle famiglie, non rispettando le graduatorie e rendendo i docenti ricattabili". Molti studenti, anche con uno striscione, hanno ribadito la contrarietà all'ipotesi che un comando Nato sia strutturato a Firenze. A livello toscano è coinvolta anche la città di Pisa. A Firenze, dopo il presidio in piazza D'Azeglio, è partito un corteo di studenti verso il centro della città con arrivo previsto in piazza Santa Novella.

