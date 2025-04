Novellino rivela | Il Napoli ha una squadra ben costruita ma l’altra sera ho visto l’Inter e…

Novellino, ha voluto dire la sua riguardo la lotta scudetto tra Napoli e Inter in Serie AIntervistato da TMW, l’ex allenatore tra le altre di Torino e Sampdoria, Walter Novellino, si è espresso così sulla lotta scudetto di quest’anno in Serie A tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Antonio Conte. Queste le sue parole anche sulla stagione negativa della Samp.PAROLE – «Ieri sera ho visto l’Inter: ha sempre qualcosa in più. Ha una rosa importante. Ma occhio al Napoli: è una squadra ben costruita. E poi l’allenatore sa il fatto suo».SULLA SAMP – «La Samp in crisi? Mi dispiace, davvero. Non capisco come mai sia ridotta così. Mi sembra che la squadra abbia tutto per avere una classifica diversa».RIFLESSIONI SU SEMPLICI – «Al di là dell’allenatore le colpe sono di tutti. Internews24.com - Novellino rivela: «Il Napoli ha una squadra ben costruita ma l’altra sera ho visto l’Inter e…» Leggi su Internews24.com di RedazioneL’ex allenatore di Torino e Sampdoria, Walter, ha voluto dire la sua riguardo la lotta scudetto trae Inter in Serie AIntervistato da TMW, l’ex allenatore tra le altre di Torino e Sampdoria, Walter, si è espresso così sulla lotta scudetto di quest’anno in Serie A tradi Simone Inzaghi e ildi Antonio Conte. Queste le sue parole anche sulla stagione negativa della Samp.PAROLE – «Ieriho: ha sempre qualcosa in più. Ha una rosa importante. Ma occhio al: è unaben. E poi l’allenatore sa il fatto suo».SULLA SAMP – «La Samp in crisi? Mi dispiace, davvero. Non capisco come mai sia ridotta così. Mi sembra che laabbia tutto per avere una classifica diversa».RIFLESSIONI SU SEMPLICI – «Al di là dell’allenatore le colpe sono di tutti.

Schwoch: "Con Novellino la mia miglior stagione in carriera: era il Conte dei suoi tempi". IL PARERE - Novellino: "Napoli-Milan? Recupero importante di Neres, ma penso giocheranno Raspadori e Lukaku". Novellino: "Con la novità di Conte il Napoli si ritrova con un acquisto in più". Novellino: “Con la coppia Raspadori-Lukaku si può arrivare fino in fondo. Presto per parlare di Neres titolare”. Rigore concesso al Napoli ad Empoli, l'AIA: "Non è un episodio da VAR, il motivo". Novellino spinge l’Hellas in A «Alla fine conta la qualità». Ne parlano su altre fonti

Novellino rivela: «Scudetto? Ecco chi vedo più avanti tra Napoli e Inter» - Novellino, l’ex allenatore ha parlato della lotta Scudetto e ha rivelato chi vede favorita tra Inter e Napoli Walter Novellino, ex allenatore, ha recentemente espresso ai microfoni di ... (informazione.it)

Novellino: "L'Inter ha sempre qualcosa di più. Occhio al Napoli, è ben costruito" - Inter e Napoli sono in piena lotta scudetto: chi ha le maggiori possibilità di vittoria? Ne ha parlato l'ex allenatore del Napoli, Walter Novellino. (msn.com)

Novellino: «Conte è il fuoriclasse del Napoli, avrei fatto la stessa mossa. Su Lukaku non accetto critiche» - sulla stagione del Napoli di Antonio Conte in vista del Venezia. Tutti i dettagli in merito Walter Novellino ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista di Venezia-Napoli. VENEZIA-NAPOLI ... (calcionews24.com)