Tragedia a Mezzolombardo | ammazza il padre per difendere la mamma

Tragedia sconvolgente quella avvenuta nelle scorse ore a Mezzolombardo dove un ragazzo di 19 anni ha accoltellato, uccidendolo, il padre, un 46enne di origini bosniache.Ad intervenire sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Trento. Secondo i primi riscontri il ragazzo sarebbe. Trentotoday.it - Tragedia a Mezzolombardo: ammazza il padre per difendere la mamma Leggi su Trentotoday.it sconvolgente quella avvenuta nelle scorse ore adove un ragazzo di 19 anni ha accoltellato, uccidendolo, il, un 46enne di origini bosniache.Ad intervenire sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Trento. Secondo i primi riscontri il ragazzo sarebbe.

? Tragedia a Mezzolombardo: ammazza il padre per difendere la mamma. Tragedia a Mezzolombardo: 19 enne ammazza il padre per difendere la madre. Trento, una madre uccide la figlia di 6 anni con un coltello da cucina. Ne parlano su altre fonti

Tragedia familiare a Mezzolombardo - Nel corso della nottata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Trento sono intervenuti in un appartamento di Mezzolombardo dove un uomo, 46enne bosniaco, era stato accoltellato mortalmente dal fi ... (ladigetto.it)

FLASH: A soli 19 anni uccide il padre per difendere la mamma dall'ennesima aggressione. Tragedia nella notte in Trentino - Il figlio non si è allontanato dal luogo del delitto venendo arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Trento ... (msn.com)