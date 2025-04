Atalanta il presidente Percassi vuole ancora Gasperini | Speriamo che il mister resti

Gasperini è un grande allenatore, Speriamo resti a lungo con noi”. L’Atalanta vuole andare avanti con il suo tecnico Gian Piero Gasperini anche per l’anno prossimo: lo ha confermato ieri sera il presidente Antonio Percassi. L’occasione è stata la prima assoluta del docufilm “Atalanta, una vita da Dea” presso il cinema uci di Orio Center. Una serata di gala, con società e squadra al completo, con tanto di blu carpet, dove prima della proiezione, sorridenti, avevano sfilato i Percassi, i dirigenti, Gasperini con lo staff tecnico e tutti i giocatori. Dopo la proiezione - il film racconta la storia recente della Dea, da ‘regina delle provinciali’ a ‘regina europea’ - il presidente nerazzurro, salendo sul palcoscenico, ha speso le prime parole proprio sull’allenatore di Grugliasco. Sport.quotidiano.net - Atalanta, il presidente Percassi vuole ancora Gasperini: “Speriamo che il mister resti” Leggi su Sport.quotidiano.net Bergamo, 4 aprile 2025 – “è un grande allenatore,a lungo con noi”. L’andare avanti con il suo tecnico Gian Pieroanche per l’anno prossimo: lo ha confermato ieri sera ilAntonio. L’occasione è stata la prima assoluta del docufilm “, una vita da Dea” presso il cinema uci di Orio Center. Una serata di gala, con società e squadra al completo, con tanto di blu carpet, dove prima della proiezione, sorridenti, avevano sfilato i, i dirigenti,con lo staff tecnico e tutti i giocatori. Dopo la proiezione - il film racconta la storia recente della Dea, da ‘regina delle provinciali’ a ‘regina europea’ - ilnerazzurro, salendo sul palcoscenico, ha speso le prime parole proprio sull’allenatore di Grugliasco.

Atalanta, il presidente Percassi vuole ancora Gasperini: “Speriamo che il mister resti”. Atalanta, Percassi premiato da Malagò con la Stella d'Oro al merito sportivo. Atalanta, Percassi: «Koopmeiners con noi ha sbagliato: poi ci ha detto di essere dispiaciuto». Atalanta, Percassi a Zingonia: il motivo della visita. “Uno sceicco vuole comprare l’11 dell’Atalanta”: quanto spende oggi? Una cifra irreale. Atalanta campione, il presidente Percassi: “Un sogno che si avvera, i tifosi lo meritavano”. Ne parlano su altre fonti

Atalanta, il presidente Percassi vuole ancora Gasperini: “Speriamo che il mister resti” - Il club nerazzurro ha un’idea suggestiva per il futuro: dopo Gasp, la panchina potrebbe andare a Marten De Roon che potrebbe giocare ancora per un anno ... (msn.com)

Gasperini via dall'Atalanta? Percassi non si arrende: "Speriamo resti" - Le parole del presidente nerazzurro durante la presentazione del docufilm sullo storico trionfo in Europa League: "È una figura fondamentale per noi" ... (msn.com)

Atalanta, Percassi: "Spero che Gasperini rimanga con noi" - In occasione dell'anteprima del docufilm "Atalanta. Una vita da Dea", il presidente Antonio Percassi ha voluto ringraziare i tifosi e l'intera città di Bergamo e ha anche espresso un desiderio: "Gaspe ... (sport.sky.it)