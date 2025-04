Anteprima24.it - Scontro tra clan per il narcotraffico, fermato un uomo con una pistola

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Squadra Mobile di Napoli e il commissariato della Polizia di Stato di Frattamaggiore (Napoli) hanno sottoposto a fermo unper i reati di detenzione e porto d’arma da fuoco aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare undi camorra.Secondo quanto riporta un comunicato della Procura di Napoli “l’indagato avrebbe portato con sé unacalibro 7,65 in un contesto di criminalità organizzata, nell’ambito dellotra opposte fazioni in lotta per assicurarsi il predominio nella gestione delsui territori di Frattamaggiore, Cardito e zone limitrofe”.L'articolotraper iluncon unaproviene da Anteprima24.it.