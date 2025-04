Sport.quotidiano.net - Basket A2 femminile. Cestistica in crisi nera: "Rischiamo i playout»

La sconfitta di Cagliari ha lasciato non pochi malumori in casaSpezzina, con preoccupazione ora per il finale di stagione. Sono dure le parole del coach Corsolini dopo la brutta sconfitta in terra sarda: "non siamo un gruppo" sottolinea il coach. Poi nello staff ci si interroga sui motivi che hanno portato una squadra costruita per altri obbiettivi, ad annaspare in una situazione di classifica pericolosa addirittura a rischio, quando invece l’accesso alla final-eight di Coppa Italia e i playoff erano gli obiettivi dichiarati ad inizio stagione. Scelte di mercato, infortuni in serie che hanno privato la squadra di qualità ed esperienza (Guzzoni e Templari in primis), ora la tegola dell’infortunio della croata Trehub, uscita a Cagliari dopo pochi minuti. Ancora da valutare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.