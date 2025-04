Donnapop.it - Chiara Ferragni cancella tutto e riparte, è finalmente la volta buona? Ecco la scelta intelligente

Leggi su Donnapop.it

sembra aver deciso dire pagina e dare una nuova direzione alla sua carriera, ma anche alla sua vita privata. Dopo le difficoltà vissute a seguito del caso Balocco e le problematiche legate alle sue aziende, l’influencer e imprenditrice ha fatto delle scelte decisive per risalire la china.Un cambiamento significativo riguarda il suo team, con l’arrivo di una nuova figura che potrebbe essere cruciale per la sua rinascita: Maria Sheila Miani. La sua figura professionale ha già portato un rinnovamento nell’organizzazione del lavoro di, che ora sembra aver trovato la stabilità che cercava.da Maria Sheila Miani: chi è e di cosa si occupa?Maria Sheila Miani non è una novità per, dato che le due collaborano da ben 15 anni. Nata in Irlanda, ha studiato a Roma e poi si è trasferita a Milano, dove ha iniziato a lavorare con