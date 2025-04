Applausi, selfie, autografi (come quello sul serbatoio di una MV, la moto con cui ha acceso la sua leggenda): e al centro, lui, ovviamente lui, Giacomo. Fani Motors ha celebrato il suo 50’ anniversario con un evento straordinario che ha visto una partecipazioneprecedenti. Segno dell’affetto e della stima che questa realtà ha saputo costruire indi attività, grazie soprattutto alla passione e al sostegno di motociclisti e appassionati di moto. Un evento unico, che ha visto la partecipazione di grandi nomi del motociclismo e non solo, tra cui Giacomo, Vera Spadini, Franco Picco, Kevin Cristino, Paolo Campinoti, Pietro Vizzini, Gianluca Maggiori (direttore Vendite MV), lo chef Daniele Rossi e tanti altri. Il benvenuto di Styven Fani, amministratore unico di Fani Motors, e Vera Spadini, seguito da un momento particolarmente emozionante: la presentazione della AIM 75, una moto costruita nel 1975 dal fondatore Loredano Fani, proprio nell’anno di nascita di Fani Motors.

Agostini, emozioni senza tempo. Festa con Mv Agusta e Yamaha. Mezzo secolo di ’Fani’: che show.

MotoGP, Bagnaia o Martin: Giacomo Agostini scende in pista per la volata. "Marquez in Ducati, padre tempo...".

«Hanno impreziosito lo sport» Premiati Agostini e la Magoni.