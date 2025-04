Trentino 19enne uccide il padre per difendere la mamma

padre per difendere la mamma dall’ennesima aggressione: è successo a Mezzolombardo, in Trentino, nella notte tra giovedì e venerdì. La vittima è un uomo di 46 anni di origine bosniaca, ucciso con una serie di coltellate dal figlio 19enne, che non si è allontanato dopo l’assassinio. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Trento e il nucleo investigativo del comando provinciale, che stanno ricostruendo la dinamica del delitto. Lapresse.it - Trentino, 19enne uccide il padre per difendere la mamma Leggi su Lapresse.it Ha ucciso ilperladall’ennesima aggressione: è successo a Mezzolombardo, in, nella notte tra giovedì e venerdì. La vittima è un uomo di 46 anni di origine bosniaca, ucciso con una serie di coltellate dal figlio, che non si è allontanato dopo l’assassinio. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Trento e il nucleo investigativo del comando provinciale, che stanno ricostruendo la dinamica del delitto.

Trentino, 19enne uccide il padre per difendere la madre. Trentino, 19enne uccide il padre per difendere la mamma - LaPresse. Omicidio a Mezzolombardo: 19enne uccide il padre per difendere la madre. Trentino, ragazzo di 19 anni uccide il padre per difendere la madre. A soli 19 anni uccide il padre per difendere la mamma dall'ennesima aggressione. Tragedia in Trentino. Trento, figlio 19enne uccide il padre per difendere la madre. Ne parlano su altre fonti

Trentino, 19enne uccide il padre per difendere la mamma - Ha ucciso il padre per difendere la mamma dall’ennesima aggressione: è successo a Mezzolombardo, in Trentino, nella notte tra giovedì e venerdì. La vittima è un uomo di 46 anni di origine bosniaca, uc ... (msn.com)

Trentino, 19enne uccide il padre per difendere la madre - Nel corso della nottata, i Carabinieri di Trento sono intervenuti in un appartamento di Mezzolombardo ove un uomo, 46enne bosniaco, era stato accoltellato mortalmente dal figlio di 19 anni. Sembrerebb ... (msn.com)

Uccide il padre, 19enne arrestato a Mezzolombardo. “Difendeva la madre” - Attivista di Ordine Nuovo, oggi 68enne e libero in Svizzera, è stato giudicato dal Tribunale dei minori. La sentenza di primo grado: 30 anni di detenzione. È il massimo per chi non ha ancora la ... (quotidiano.net)