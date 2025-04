Sport.quotidiano.net - Ancona, il produttore ha incontrato il sindaco. Un emissario domenica scorsa al Del Conero

Leggi su Sport.quotidiano.net

Stefano Marconi se la ride. Il patron appare molto sereno nonostante la situazione societaria in stallo. Intanto, però, ilDaniele Silvetti ha giàil potenziale "socio forte" interessato all’, l’imprenditore romano del settore televisivo e cinematografico che vorrebbe rilevare la società biancorossa. Cosa che avverrebbe dopo l’eventuale uscita di Marconi, come spiegato dalla sponda Polci nell’ultimo direttivo. Un incontro avvenuto di recente e che rivela due aspetti: il primo è l’interessamento concreto per l’. Il secondo sarebbe la serietà e l’affidabilità dell’interlocutore. In tal senso basterà ricordare, infatti, che Daniele Silvetti non ha maiFrancesco Agnello, che aveva rilevato quest’estate l’Usdalle mani di Tony Tiong. Agnello no, ma l’imprenditore pronto a rilevare l’sì, e qualcosa vorrà pur dire.