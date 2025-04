Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni del weekend 5-6 aprile 2025

Fox rivela l'del fine settimana 5-6, concentrandosi su amore e salute. Sabato speciale e passionale con la Luna in Cancro, mentre domenica spirituale e vivace con l'astro d'argento in Leone. Approfondiamo cosa dovrebbe succedere in questosecondo l'esperto astrologo italiano.Fox 5-6: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: la Luna è in aspetto positivo, quindi il settore amoroso è favorito. Lavoro: se devi fare delle scelte di lavoro, queste 48 ore saranno cruciali. Ci sono state diverse spese domestiche da affrontare, ma adesso potrai rifiatare. Toro - Amore: non avrai molta energia, ma niente panico. Se c'è qualcosa di importante da fare, rimanda a mercoledì. Lavoro: via libera alle iniziative e ai progetti. Ritroverai l'equilibrio dopo una fase di spese per la casa.