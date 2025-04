Vendite al dettaglio in lieve ripresa a febbraio

Ilgiornale.it - Vendite al dettaglio in lieve ripresa a febbraio Leggi su Ilgiornale.it La congiuntura migliora, ma persiste il calo su base annua. Bene gli alimentari, stazionari gli altri beni. In calo tutte le tipologie distributive, e-commerce compreso

Vendite al dettaglio a febbraio: lieve crescita congiunturale, calo annuale secondo Istat - Istat segnala a febbraio un lieve aumento congiunturale delle vendite al dettaglio, ma un calo annuale dell'1,5% in valore. (msn.com)

Vendite al dettaglio: calo generalizzato a febbraio 2025 - A febbraio 2025, si stima una variazione congiunturale lievemente positiva in valore (+0,1%) e stazionaria in volume. I beni alimentari mostrano un aumento delle vendite (+0,4% in valore e +0,1% in ... (businesscommunity.it)