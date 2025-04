Lite dopo la festa di matrimonio | incendia il camper dove dormono la sorella e la nipotina di sei anni

I carabinieri del nucleo investigativo di Torino hanno arrestato un uomo di 42 anni che, nella tarda serata dello scorso 14 febbraio, avrebbe appiccato il fuoco al camper in cui dormivano la sorella e la nipotina di sei anni. L'uomo avrebbe agito con almeno altre due persone, ancora da.

